Tusk: Niektórzy mogą na mnie patrzeć jak na wariata

Wcześniej były premier odwiedził miejscowość Barlinek. Podczas wystąpienia kolejny raz krytykował obóz rządzący za wysoką inflację. Wskazał też na znaczne zyski spółek Skarbu Państwa.

Polityk przy okazji odpowiedział także na słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził w mediach społecznościowych, że "to nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem". – Proponowałbym panu premierowi Morawieckiemu, żeby nie skupiał się na mnie, to on rządzi od wielu lat – powiedział Tusk.

Tusk podczas spotkania z wyborcami

– Mam absolutne przekonanie, że wybory będą najważniejsze w naszej historii po 1989 roku. I że one są o wszystko. To nie jest tylko o PiS-ie i nie dlatego od rana do wieczora jeżdżę. Myślę, że niektórzy mogą na mnie patrzeć jak na wariata, bo powtarzam rzeczy, które wydają mi się oczywiste, a widzę, że ciągle niektórzy uważają, że to jest jakieś dziwne – mówił podczas spotkania Donald Tusk.

Lider PO ponownie zaapelował o wspólną listę wyborczą opozycji. Jak zaznaczył, chodzi mu o "wszystkie partie, które uważają, że chcemy być w Unii Europejskiej, w NATO", a także chcą "przywrócenia praworządności, poszanowania Konstytucji, praw obywatelskich, wolnych mediach, niezależnych prokuratorów".

"Samorząd przestanie istnieć"

Zdaniem Tuska, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory, to "samorząd przestanie istnieć". – Będzie się tak dalej nazywać, ale już nie będzie mowy o samorządzeniu – oznajmił.

– Do wyborów trzeba iść razem, bo jest cały pakiet spraw, co do których mamy wspólny pogląd, a jak pójdziemy razem, wygramy na 100 proc. Tylko koniec dyskusji, bo tu nie ma co kombinować – stwierdził były premier.

