Doktryna Neumanna

I w końcu pogrzeb może się odbyć, bo znajduje się jeden człowiek, który ma o Naftule do powiedzenia coś dobrego: to, mianowicie, że jaki był, taki był, ale zostawia takich synalków, przy których on sam mógłby uchodzić za świątobliwego cadyka.

Mam wrażenie, że ten żart jest o Donaldzie Tusku.