Taniec św. Wita

W otwierającym album utworze „King” Angielka koronuje się na króla, odrzucając rolę panny młodej i matki. We wspomnianej „Choreomanii” śpiewa: „Nie wiem, jak to się zaczęło / Nie wiem, jak to zatrzymać / Nagle tańczę / Do wyimaginowanej muzyki”. Muzyka przybiera na sile rozkręcana potężnymi, ambientowymi pulsacjami, wedle których rytmu wokalistka rusza w taniec do zatracenia.