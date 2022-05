Młodopolskie marzenie

Oto edytor najważniejszych książek o sztuce polskiej, autor niezrównanych albumów poświęconych przede wszystkim Młodej Polsce, znawca i kolekcjoner malarstwa – Ryszard Jeremi Kluszczyński – swoje trzy najnowsze prace: „Historię malarstwa polskiego. Od gotyckiego malarstwa do Stefana Gierowskiego” oraz albumy twórczości Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego traktuje jako pożegnanie z działalnością popularyzatorską i wydawniczą. Jeśli tak jest naprawdę, to żegna się w sposób imponujący, a w pierwszej z wymienionych prac – w świetnym, bogato ilustrowanym kompendium wiedzy o sztuce polskiej – pomieszcza pasjonujący wywiad, będący – z jednej strony – przydatnym poradnikiem dla pasjonatów i zbieraczy, a z drugiej – wyznaniem wiary wielkiego miłośnika malarstwa i to malarstwa najbliższego polskim sercom.