Test „Do Rzeczy”: Wideorejestrator NEXTBASE 522GW

Głównym elementem ważącej 125 g kamery jest dotykowy ekran IPS o przekątnej trzech cali i rozdzielczości 960 x 480 pikseli. Wideorejestrator nagrywa filmy o rozdzielczości 1444 p (QUAD HD) przy 30 klatkach na sekundę lub w rozdzielczości 1080 p przy prędkości 60 klatek na sekundę. Wielkość sensora to 5 Mpix. Jakość obrazu jest dobra zwłaszcza w słoneczną pogodę, choć nawet w dni pochmurne nie jest źle. To efekt m.in. zastosowania przez producenta bardzo jasnego obiektywu f/1.3. Kąt widzenia kamery wynosi 140 stopni. Niestety, w nocy jakość mocno spada, pojawiają się szumy, a numery na tablicach rejestracyjnych stają się praktycznie niemożliwe do rozpoznania.