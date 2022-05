Jak dorobić 20 tysięcy

Szanowni państwo, udzielę teraz darmowej porady, proszę uważać. Porada co do zasady kierowana jest do emerytek i emerytów, ale może być wykorzystywana szerzej, gdyż kryje w sobie moc potencjału. Któż z nas, szczególnie osoby starsze, nie chciałby, aby jego budżet został zasilony dodatkowymi 20 tys. zł? Proszę podnieść rękę w górę. Nie widzę, więc kontynuuję. Pomysł został przetestowany przez Katarzynę Augustyniak, zwaną też babcią Kasią.