Misja: Robić za kluczyk

Jak widać, nawet wojna nie przywróciła wielu Polakom zgubionej gdzieś piątej klepki, bo wciąż chcą głosować na Tuska et consortes. Opozycja umie schlebiać masom: prawem do zabijania, prawem do bycia wulgarnym, prawem do wyemancypowania się ze wspólnoty, tradycji. Czy ktoś pamięta, że słowo TRADITIO pochodzi z prawa rzymskiego i było aktem przekazania kluczy? Czy wolno nam tak po prostu wyrzec się zobowiązań wobec tych, którzy byli przed nami?