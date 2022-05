Poszedłeś do doktora. Jakaś dziwna wysypka na lewym pośladku. Doktor zapisuje popularną maść. Kuracja nie działa, a nawet gorzej – wysypka zajmuje już oba pośladki – więc po miesiącu wracasz, a on każe smarować więcej tą samą maścią, bo to bardzo dobra maść stosowana na całym świecie. Hm. Mnie tam cały świat mało interesuje, bardziej mój własny tyłek, ale niech będzie, bo to przychodnia specjalistyczna, a pan doktor ma tytuł profesorski.

Niestety, znów nie pomogło, więc idziesz po raz trzeci i pokazujesz, że wysypka z tyłka weszła na przód. I co byś zrobił, gdyby pan profesor nauk medycznych zaproponował ci jeszcze więcej tej samej maści? Ja bym podziękował i wyszedł.

***

Profesor nauk ekonomicznych Adam Glapiński w walce z inflacją podnosił stopy procentowe osiem razy. Nie dwa, nie trzy, lecz osiem! I nadal się nie zorientował, że ta maść nie działa. Po tylu próbach to żenujące. W dodatku maść nie działa nigdzie na świecie, choć jest rzeczywiście bardzo popularna.

Tacy ludzie rządzą naszym krajem. Bardzo często nie wiadomo, co z nimi nie tak, ale z daleka widać, że nie są fachowi w żadnej branży. I to jest ich wada zasadnicza.