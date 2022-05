Wicerzecznik PiS: Ugłaskiwanie sprawiło, że Putin odważył się na wojnę

W programie "Śniadanie u Rymanowskiego" w Polsat News Radosław Fogiel komentował sytuację w związku z wojną na Ukrainie. – Musimy tłumaczyć, tłuc do głowy europejskim politykom, na czym to polega i tłumaczyć, że polityka ugłaskiwania sprawiła, że Putin się odważył – zaznaczył wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Dodał, że rola Polski i krajów bałtyckich "jest niemalże ewangelizacyjna".

W ten sposób Fogiel ocenił doniesienia, że niektóre kraje europejskie (Niemcy i Włochy) płacą za rosyjski gaz w rublach. Wskazał, że to "ewidentne złamanie sankcji".

Wicerzecznik PiS zwracał uwagę, że w polskim interesie leży, aby "Rosja wyszła z tej wojny przegrana i złamana". – Polska z Ukrainą tego sama nie zapewni i dlatego musimy działać – przekonywał polityk.

"Zachowują się w tej sprawie skandalicznie"

– W żadnym z sześciu pakietów sankcyjnych nie ma zakazu rozliczeń za gaz z Rosją w rublach. Unia Europejska od początku zostawiła taką możliwość rozliczania finansowego – argumentował z kolei poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Zaapelował, by "nie dezinformować co do faktów". – Nie macie wpływu na to, co robi Unia Europejska. Nie macie żadnego kija, którym moglibyście Unię Europejską dyscyplinować. To Unia Europejska dyscyplinuje wasz rząd – mówił Bosak.

Włodzimierz Czarzasty ocenił, że oba kraje "zachowują się w tej sprawie skandalicznie". – Błąd trzeba wytykać. Bezpieczeństwo Ukrainy, to nasze bezpieczeństwo – podkreślał polityk.

Niemcy i Włochy ustaliły w rozmowach z UE, że będą otwierać konta rublowe, aby nadal kupować rosyjski gaz bez naruszania sankcji – podała w sobotę agencja Reutera, powołując się na unijnych dyplomatów.

Czytaj też:

Media: Przywódcy Niemiec, Francji i Włoch obawiają się, że Rosja zostanie upokorzonaCzytaj też:

Kowalski: To niebywały skandal. Powinna być dymisja von der Leyen i Timmermansa