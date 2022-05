W czyim imieniu rządziłby Tusk. Wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Respondentom zadano pytanie: "Jeśli Donald Tusk doszedłby do władzy to według Pana/Pani w czyim imieniu by rządził?". Prawie połowa badanych (48,4 proc.) odpowiedziało, że lider Platformy Obywatelskiej robiłby to w imieniu "uprzywilejowanych elit i zamożnych Polaków". 35,2 proc. biorących udział w badaniu uważa, że rządy Donalda Tuska reprezentowałyby "zwykłych Polaków, niezależnie od ich statusu materialnego". 16,4 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Sprawy polskiej wsi

Ankietowanych zapytano również, który rząd zrobił więcej dla polskiej wsi. 48,9 proc. wskazało na rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z Mateuszem Morawieckim. Z kolei 27,1 proc. uważa, że to Donald Tusk i PO-PSL lepiej dbali o interesy mieszkańców polskiej wsi. Zdania na ten temat nie ma 24 proc. respondentów.

Sondaż wykonała pracownia Estymator w dniach 20-21 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Morawiecki mocno o Tusku

W ubiegłym tygodniu premier Morawiecki odwiedził jedną z mazowiecki wsi, gdzie mówił o tym, jak rząd będzie wspierał rolników. Morawiecki ostro skrytykował również poprzednią ekipę PO-PSL na czele z Donaldem Tuskiem. Wskazał na fakt likwidowania połączeń autobusowych, komend policji czy szkół, które miały miejsce za czasów rządów PO-PSL. Morawiecki dodał także, że rząd Donalda Tuska, którego określił jako "likwidatora polskiej wsi", nie zadbał o równe unijne dopłaty dla polskich rolników.

– Nasi poprzednicy to można powiedzieć likwidatorzy polskiej wsi i każdy w swojej gminie czy powiecie niech się rozejrzy wokół. Zlikwidowane linie autobusowe, przystanki albo zlikwidowane jakieś połączenie kolejowe albo posterunek policji. Z około 800, 400 zlikwidowali w powiatach. Albo również zlikwidowana szkoła. Czyż nie można nazwać takiej ekipy likwidatorami? Donald Tusk – likwidator polskiej wsi – powiedział Morawiecki.

Szef rządu doczekał się ze strony byłego premiera odpowiedzi. Tusk zaproponował Morawieckiemu, aby ten "nie wyzłośliwiał się na temat oponentów".

