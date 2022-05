Wojna na Ukrainie. Kukiz wskazał priorytety

W ostatnią niedzielę prezydent Polski odwiedził Kijów, gdzie spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim i wystąpił w krajowym parlamencie. Andrzej Duda oświadczył między innymi, że zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie stać się członkiem Unii Europejskiej.

Była to już druga wizyta polskiej głowy państwa na terytorium Ukrainy od momentu rozpoczęcia wojny przez Rosję. Pierwsza miała miejsce w połowie kwietnia i uczestniczyli w niej również przywódcy Estonii, Litwy i Łotwy.

Kukiz: Bardzo dobry znak

– Jest bardzo dobrym znakiem, że polski prezydent był pierwszą osobą, która przemawiała przed parlamentem ukraińskim – powiedział Paweł Kukiz, komentując wystąpienie Andrzeja Dudy w Radzie Najwyższej Ukrainy. Lider Kukiz'15 był w poniedziałek gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

– Dla mnie sprawy, które dzieją się na Ukrainie są ogromnie ważne. Uważam, że priorytetami są w tej chwili jak największe osłabienie Rosji oraz to, by Ukraina nie przegrała, to znaczy, by straciła jak najmniejszą ilość terytorium – stwierdził polityk. Jak wskazał, nie można całkowicie dać się opanować euforii. – Wszędzie słyszę, że Ukraina wygrywa, a uważam, że to jest troszeczkę nadużycie. Ukraina nie przegrywa straszliwie tej wojny – oznajmił.

Relacje Polski z Ukrainą

Paweł Kukiz odniósł się także w programie do kwestii relacji polsko-ukraińskich, między innymi do odsłonięcia posągów lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich, które wcześniej były uznawane za "symbol polskiej okupacji Lwowa".

– Myślę, że kuluarowo powinno dojść w pierwszej kolejności do porozumienia. Należy w jakiś sposób przeprowadzić rozmowę z ukraińskimi środowiskami nacjonalistycznymi, by współpraca między Polską a Ukrainą się rozwijała – mówił parlamentarzysta.

