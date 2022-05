"Historyczny moment". Wiceminister ocenił wizytę Dudy

W niedzielę głowa państwa polskiego wygłosiła orędzie w Radzie Najwyższej Ukrainy i spotkała się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Pojawiły się niepokojące głosy, mówiące, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina. (...) Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o tobie bez ciebie – mówił Duda.

Rzymkowski: To historyczny moment

– Kluczowe jest zapewnienie, że Polska będzie robiła wszystko, by Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej – powiedział Tomasz Rzymkowski w poniedziałkowym wydaniu programu "Kwadrans Polityczny" Telewizji Polskiej. Wiceminister edukacji i nauki uznał za szczególnie ważne słowa prezydenta Andrzeja Dudy o suwerenności. – Za suwerenne państwo uznajemy takie, które samo decyduje o swoim losie. Te słowa padły w sytuacji, gdy niektórzy przywódcy państw zachodnich próbują ponad głowami Ukraińców ustalać pokój, kreśląc nowe granice Ukrainy i Rosji, co jest nie do zaakceptowania dla Polski, a tym bardziej dla Ukrainy. My, Polacy, znamy Jałtę, znamy Poczdam, znamy sytuacje, gdy wielcy tego świata, bez naszego udziału, decydowali, w jakich granicach będzie funkcjonować państwo polskie – skomentował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– To historyczny moment. Jeśli teraz w sercu Europy nie będziemy starali się budować wspólnoty narodów na tych samych prawach, z poszanowaniem suwerenności, odrębności kulturowej, językowej, religijnej, to ten moment nam odjedzie – zauważył Tomasz Rzymkowski. – Dobrze, że zarówno prezydent Duda, jak i prezydent Zełenski to rozumieją, ale liczę też na kraje bałtyckie, a nawet na Mołdawię – dodał. Poseł podkreślił również, iż ważnym gestem ze strony ukraińskiej było odsłonięcie lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich. – Nie możemy zapominać o Wołyniu. O tym, co nas łączyło, co nas dzieliło. O tym trzeba rozmawiać. Bo budowanie relacji musi odbywać się na trwałym fundamencie, a najtwardszym jest prawda, w tym prawda historyczna – wskazał deputowany klubu PiS.

Ukraińcy w polskim systemie oświaty

W programie wiceminister edukacji i nauki poinformował, iż w tej chwili w polskim systemie oświaty jest 195 tys. ukraińskich dzieci, z czego dwie trzecie uczęszcza do szkół podstawowych. Większość uczniów z Ukrainy chodzi do polskich klas.

– Według informacji strony ukraińskiej, 540 tys. dzieci nie korzysta z polskiej edukacji, tylko uczy się w ukraińskim systemie zdalnym. Nie ma danych, ile osób jest poza systemem. Więcej dowiemy w lipcu i sierpniu, gdy będziemy starali się pomóc stronie ukraińskiej przeprowadzić ukraińską maturę w Polsce – przekazał Rzymkowski.

