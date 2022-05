Spór o KPO. Warzecha: UE ma wiele pałek finansowych, którymi może nas uderzyć

– Z jednej strony były sygnały od rządu, że sprawa jest właściwie dogadana, a z drugiej dziennikarze pytali o list szefowej KE do lewicowych frakcji. Nadal nie mamy jasności, co do tego, co udało się dogadać – zwracał uwagę Łukasz Warzecha w Poranku "Siódma 9".

Przypomniał, że według rzecznika rządu "dogadane zostały kamienie milowe". – Czyli to, co powinniśmy spełnić, żeby pieniądze zostały odblokowane. Tylko, że to nie wynika z listu Ursuli von der Leyen, gdzie mamy warunki, które trzeba spełnić – wskazywał publicysta. Dodał, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie spełnia wszystkich warunków postawionych przez Komisję Europejską.

"Pałek finansowych, którymi UE może nas uderzyć, jest całe mnóstwo"

– Pytanie brzmi, czy dogadano obszary, których będzie dotyczyła dalsza dyskusja, czy dogadano się, co do spełnienia kamieni milowych. Jesteśmy we mgle wieloznaczności i zobaczymy, co się stanie, gdzie przegłosowana zostanie nowelizacja – mówił Warzecha. Zaznaczył, że może dojść do sytuacji, "w której obie strony będą inaczej rozumieć te ustalenia".

Jak zauważył dziennikarz, KPO nie jest wstrzymane w ramach mechanizmu warunkowości. – Właściwie nie wiadomo, na jakiej podstawie jest wstrzymane. Próbuje się to tłumaczyć tym, że pieniądze mogą być źle wykorzystane i nie można byłoby tego dochodzić ze względu na polskie sądownictwo – tłumaczył. Warzecha stwierdził, że "pałek finansowych, którymi UE może nas uderzyć w różnych sprawach jest całe mnóstwo".

Przełom w sprawie KPO?

W czwartek wieczorem komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o SN z poprawkami PiS i Solidarnej Polski. Poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Większość przyjętych poprawek precyzuje i dokonuje szczegółowych modyfikacji w przepisach. Akceptację uzyskała między innymi poprawka zakładająca dodanie do ustawy preambuły.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z warunków, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z założeniami, z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

