Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł PiS wskazał termin

W ostatni czwartek komisja sejmowa przyjęła prezydencki projekt ustawy o SN z poprawkami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Większość zmian ma doprecyzować i dokonać szczegółowych modyfikacji przepisów. Akceptację uzyskała między innymi poprawka zakładająca dodanie do ustawy preambuły.

Przypomnijmy, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN to jeden z warunków, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z założeniami, z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Według doniesień członków obozu władzy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszych wypłat środków możemy spodziewać się we wrześniu tego roku.

Kiedy ustawa?

Poseł Marek Ast skomentował kwestię nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w poniedziałkowej rozmowie w telewizji wPolsce.pl. Jak zdradził, w najbliższą środę przewidziane jest drugie czytanie projektu. Najprawdopodobniej trzecie czytanie odbędzie się w czwartek, więc wtedy też będzie można zorganizować głosowanie.

– Jest nadzieja, że do końca maja projekt trafi do Senatu. Senat, oczywiście, ma 30 dni, ale liczę, że w błyskawicznym tempie prezydenckie przedłożenie zostanie przeprocedowane tak, abyśmy (…) do końca czerwca mieli już ustawę, która obowiązuje, gdzie główne założenie – likwidacja Izby Dyscyplinarnej – będzie zrealizowane i oczekiwania Komisji Europejskiej będą spełnione – powiedział przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości.

Zdaniem parlamentarzysty klubu PiS, wokół SN narosło "sporo mitów", np. w sprawie preambuły, która "obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej". – Konstytucja jest prawem najwyższym, umowy międzynarodowe muszą być zgodne z konstytucjami państw Wspólnoty – stwierdził Ast.

Czytaj też:

Spór o KPO. Warzecha: UE ma wiele pałek finansowych, którymi może nas uderzyćCzytaj też:

Nowela ustawy o SN. Śmiszek: Nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom KE