Gawkowski o pokonaniu PiS: Musimy nawiązać nową koalicję

Donald Tusk silnie naciska na pozostałe partie opozycyjne w sprawie wspólnego startu w wyborach. – Od wielu miesięcy powtarzam te, przecież dość oczywiste apele, słowa prośby o zjednoczenie opozycji. Oczywiste przecież nie tylko dla mnie – powiedział w nagraniu opublikowanym niedawno w mediach społecznościowych.

Propozycje Tuska nie spotykają się jednak z zainteresowaniem pozostałych partii opozycyjnych. Zarówno PSL jak i Szymon Hołownia pozostają sceptyczni co do planów PO i wskazują, że wspólna lista może paradoksalnie dać przewagę Prawu i Sprawiedliwości.

Zjednoczona opozycja?

Nieco przychylniej do tego pomysłu odnosi się jednak Lewica. Krzysztof Gawkowski przekonuje, że partie opozycyjne są skazane na współpracę, aby pokonać PiS.

– Opozycja jest skazana, żeby ze sobą współpracować i przyszły rząd, jeżeli będzie budowany, to będzie opierał się na Lewicy, PO, Hołowni, PSL, nie mam do tego wątpliwości. Wszyscy musimy nawiązać współpracę, nową koalicję, która odsunie PiS od władzy. Dziś nie jest rozstrzygnięte, jak pójdziemy do wyborów. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz – powiedział Krzysztof Gawkowski w „Popołudniowej Rozmowie” RMF FM.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno poseł Lewicy Anna Maria Żukowska przekonywała, że zajmowanie się przez Tuska kwestią wspólnej listy świadczy o tym, że PO nie ma atrakcyjnego dla Polaków programu wyborczego.

Gawkowski: PiS tylko zmienia nazwę Izby Dyscyplinarnej

Gawkowski odniósł się również do sporu o Sąd Najwyższy. – Przede wszystkim mam wątpliwości, czy likwidujemy Izbę Dyscyplinarną dlatego, że PiS w Sejmie markuje, że chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a de facto tylko zmienia jej nazwę. Dalej będziemy mieli jakąś nielegalną instytucję, która będzie mogła oceniać pracę innych sędziów, która będzie polityczne rozkazy od Ziobry czy Kaczyńskiego wykonywała – powiedział.

– To, co się dzieje wokół Izby Dyscyplinarnej to chocholi taniec wokół czegoś, co jest grzechem śmiertelnym. Tam nic dobrego się nie wytworzy, dopóki ta izba nie upadnie – powiedział Krzysztof Gawkowski w „Popołudniowej Rozmowie” RMF FM

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

W ostatni czwartek komisja sejmowa przyjęła prezydencki projekt ustawy o SN z poprawkami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Większość zmian ma doprecyzować i dokonać szczegółowych modyfikacji przepisów. Akceptację uzyskała między innymi poprawka zakładająca dodanie do ustawy preambuły.

Przypomnijmy, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN to jeden z warunków, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z założeniami, z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Według doniesień członków obozu władzy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszych wypłat środków możemy spodziewać się we wrześniu tego roku.

