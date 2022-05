Odsłonięcie lwów na cmentarzu lwowskim. "Za tym pójdą dalsze kroki"

Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Niestety posągi pozostawały przykryte jako "symbol polskiej okupacji Lwowa".

Po rozpoczęciu przez Rosję nowej fazy wojny na Ukrainie i gigantycznej pomocy jakiej Polacy oraz polskie władze udzielają Ukraińcom oraz państwu ukraińskiemu, relacje pomiędzy państwami znacznie się poprawiły.

Jednym z efektów jest załatwienie sprawy posągów lwów na lwowskim cmentarzu.

Szrot: Za tym pójdą dalsze kroki

W niedzielę prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził stolicę Ukrainy i wygłosił przemówienie do ukraińskiej Rady Najwyższej. Duda był pierwszym zachodnim politykiem, który wystąpił w ukraińskim parlamencie od rozpoczęcia wojny. Głowa państwa ma niedługo zaproponować podpisanie nowego traktatu między oboma państwami.

– Ten traktat między Polską a Ukrainą jest potrzebny, gdyż poprzedni traktat, który przypominam, po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości został między naszymi krajami podpisany. On się dobrze sprawdził przez te 30 prawie lat, funkcjonował dobrze, zapewnił dobre relacje między naszymi krajami, ale trzeba przejść na nowy etap, przejść na wyższy poziom w tych stosunkach dlatego potrzebne są nowe regulacje, nowy traktat, nowy typ relacji. – powiedział Paweł Szrot w rozmowie w Polsat News.

Komentując z kolei odsłonięcie słynnych lwów na cmentarzu lwowskim, Szrot podkreślił, że to tylko "pierwszy wynik tych rozmów".

– Za tym oczywiście pójdą dalsze kroki. Nie chcę tutaj uprzedzać tych kroków, bo tutaj też po pierwsze rozmowy nie są jeszcze zakończone tylko rozpoczęte, po drugie sprawa wymaga taktu, gdyż pamiętajmy, co zarzuca Kreml Ukrainie, że jest to państwo de facto faszystowskie, że odwołuje się do tradycji faszystowskiej. Tutaj Ukraina jest na to szczególnie wyczulona, ale nasza ocena pozostaje niezmienna, przecież ofiary wołyńskiej rzezi, wołyńskiego ludobójstwa należy upamiętniać – przekonywał szef gabinetu prezydenta.

Lwy na Cmentarzu Obrońców Lwowa

Cmentarz Obrońców Lwowa stanowi wydzieloną część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. Starcie to było elementem wojny toczonej wówczas pomiędzy Polską a Zachodnią Ukrainą.

Lwy strzegące pomnika Chwały na cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym powszechnie cmentarzem Orląt, stały się symbolem poległych w walkach o polskość miasta. Jedna z rzeźb ma na tarczy napis „Zawsze wierny” i herb Lwowa, druga – napis „Tobie Polsko” i godło Rzeczypospolitej. Pomnik i lwy odsłonięto 11 listopada 1934 r., 10 lat po otwarciu jednego z najbardziej znanych cmentarzy II RP.

