Dlaczego Lech Kaczyński mógł zostać zamordowany? Prof. Zybertowicz wyjaśnia

– Nie wypowiadam się teraz, czy to był zamach, czy nie, ale pamiętam wewnętrzne dyskusje na temat tego, jakie mogły być racjonalne powody, żeby zamordować Lecha Kaczyńskiego i ważną część elity polskiego społeczeństwa – mówił Zybertowicz w TVP Info.

– Wtedy głównie ogniskowaliśmy się na tym, co Lech Kaczyński zrobił w 2008 r. w Tbilisi. Potrafił zorganizować czterech prezydentów i polecieć z nimi do Gruzji, przyczyniając się do zatrzymania rosyjskiej ofensywy – przypomniał.

Stwierdził, że "wydawało się to mało przekonujące, bo to już minęło, Rosjanie ugrali, co chcieli, a Zachód przymknął na to oczy".

"Lech Kaczyński przeszkadzał w robieniu brudnych interesów z Rosją"

Profesor powołał się na tekst byłego szefa MON Jana Parysa, pokazujący jego zdaniem "głębszą warstwę strategii gospodarczej, która polega na tym, żeby dobrobyt społeczeństw kluczowych państw Zachodu budować na korzystnych transakcjach surowcowych z Rosją".

– I w tym momencie przypomina mi się wszystko, co robił Lech Kaczyński: próba budowania współpracy energetycznej z Azerbejdżanem, transakcja z Katarem i szereg innych rzeczy – tłumaczył Zybertowicz.

– Inaczej mówiąc, Lech Kaczyński nie miał żadnych złudzeń co do rzeczywistej natury systemu władzy w Rosji, a politycy zachodni chcieli żyć w tych złudzeniach, bo one były dla nich opłacalne, biznesowo i pijarowo – ocenił, dodając, że prezydent Kaczyński próbował uruchomić alternatywne ścieżki dywersyfikacji dostaw energii. – Lech Kaczyński przeszkadzał w robieniu brudnych interesów z Rosją – podkreślił.

Czytaj też:

Woyciechowski: Realizują się słowa Lecha KaczyńskiegoCzytaj też:

Gmyz: Prawdę o Smoleńsku poznamy wtedy, kiedy przestanie rządzić Putin