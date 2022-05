"Albo wygramy, albo...". Propaganda Kremla znów szokuje

– Wszyscy wierzą, że przegramy, a Zachód wygra. Nie rozumieją, że to niemożliwe. To po prostu niemożliwe, to się nigdy nie zdarzy – powiedziała podczas poniedziałkowego programu Margarita Simonian, redaktorka naczelna anglojęzycznej telewizji informacyjnej RT. Simonian jest jedną z czołowych propagandystek Kremla, która od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ostro krytykowała Zachód oraz ukraińską armię. Tym razem postanowiła postraszyć państwa zachodnie użyciem broni atomowej.

– Albo wygramy albo skończy się to źle dla całej ludzkości, nie ma innego wyjścia – dodała szefowa angielskiej wersji RT. Te słowa zostały powszechnie odebrane jako groźba użycia przez Rosję broni jądrowej.

Sankcje błogosławieństwem?

Simonian odniosła się także do wpływu zachodnich sankcji na życie przeciętnych Rosjan. Jak stwierdziła, społeczeństwo musi przywyknąć do uciążliwości, bowiem "tak już będzie na zawsze".

– Kiedy ludzie pytają, jak długo to potrwa, jeśli chodzi o naszą alienację, konfrontację z Zachodem, widzę tylko jedną wersję wydarzeń: ludzie, to jest na zawsze. Przyzwyczajajcie się do tego nowego życia – stwierdziła.

– Bez względu na to, co się stanie lub jak się zachowamy, konfrontacja z nimi będzie trwała do końca naszego życia – wyjaśniła.

Propagandystka dodała również, że „nowy wspaniały świat” nie będzie już otwarty dla Rosjan, którzy chcą studiować na Zachodzie oraz, że rosyjskie społeczeństwo powinno być wdzięczne, że ich dzieci nie będą w przyszłości studiować na zachodnich uczelniach.

