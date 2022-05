Premier: Powinniśmy zająć aktywa Federacji Rosyjskiej

W ostatni wtorek premier Polski udzielił wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN. Rozmowa odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Morawiecki opowiadał głównie o wymiarze ekonomicznym inwazji militarnej Rosji na terytorium ukraińskie.

Aktywa Federacji Rosyjskiej

– Wszystkie sankcje są ważne, ale jeśli naprawdę chcemy, aby sankcje były bolesne dla agresora, dla zbrodniarzy wojennych, to powinniśmy zajęć aktywa Federacji Rosyjskiej – oznajmił Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował do 27 państw członkowskich Unii Europejskiej o kompromis w sprawie szybszego nałożenia embarga na rosyjską ropę. Jak dodał, wie, że wprowadzenie tego typu obostrzeń dla krajów, które nie mają dostępu do morza, takich jak Węgry, Austria, Słowacja i Czechy, to szczególne wyzwanie. – Następny etap – najbardziej krytyczny – to konfiskata pieniędzy oligarchów, konfiskata pieniędzy Federacji Rosyjskiej, ponieważ to jest prawdziwy ból, który Rosja poczuje, a sprawca powinien ponieść koszty wojny – powiedział premier.

W rozmowie z CNN szef polskiego rządu nazwał wojnę na Ukrainie "momentem zwrotnym w historii Europy, a być może także świata". Wezwał również ponownie do udzielania finansowej, militarnej i humanitarnej pomocy zaatakowanym Ukraińcom, aby "kolonialna, imperialna, nacjonalistyczna potęga zwana Rosją nie odniosła sukcesu, ponieważ jeśli go odniesie, to będzie to oczywisty znak dla innych potencjalnych agresorów, że mogą zrobić to samo".

Wizyta premiera Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Davos od poniedziałku. We wtorek odwiedził Dom Rosyjski, który do niedawna był miejscem prezentacji osiągnięć kraju m.in. na polu kultury. Po inwazji na Ukrainę, miejsce zostało przemianowane na Dom Rosyjskich Zbrodni Wojennych.

Polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się wrażeniami z wizyty. Wskazał, że Rosja sukcesywnie jest wyrzucana z kolejnych międzynarodowych gremiów, a miejsce, gdzie jeszcze do niedawna była pokazywana światu jako silne i ważne państwo stało się symbolem jej upadku.

