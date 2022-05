Stan zagrożenia w Polsce? Wicerzecznik PiS komentuje

Decyzja Viktora Orbana ma związek z wojną na Ukrainie. Agencja Reuters poinformowała, że Budapeszt w ten sposób nadał sobie możliwość podejmowania decyzji przy pomocy dekretów. Umożliwiły to wcześniejsze zmiany w krajowej konstytucji. Premier Węgier wprowadzał już w przeszłości stan wyjątkowy z powodu wzmożonego napływu migrantów, a także pandemii COVID-19.

Komentarz Fogla

– Takie pomysły nikomu po głowie nie chodzą. Można spać spokojnie – odpowiedział Radosław Fogiel na pytanie, czy rządzący chcą wprowadzić w Polsce stan zagrożenia w związku z wojną na Ukrainie, tak jak zrobił to Viktor Orban na Węgrzech. Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości był w środę gościem porannej audycji na antenie Radia Zet.

Polityk został również zapytany o to, czy węgierski premier nadal jest uznawany za przyjaciela PiS. – Wojna na Ukrainie przewartościowuje pewne rzeczy. Zachowanie i polityka Węgier nie jest czymś, co Polska by popierała – ocenił Fogiel. I stwierdził, że Viktora Orbana "wpycha się PiS jak dziecko w brzuch". – A dlaczego nie mamy porozmawiać o Berlusconim, który wzywał Unię Europejską, by zmusiła Ukrainę do przyjęcia rosyjskich warunków, a którego Tusk przed chwilą wynosił pod niebiosa? – oznajmił poseł.

Kandydat PiS

Radosław Fogiel poruszył także w Radiu Zet kwestię ostatniego sondażu firmy IBRiS. Badanie wskazuje, że kandydatem PiS w następnych wyborach prezydenckich powinien być obecny premier Mateusz Morawiecki.

– Jest premierem, sprawdza się bardzo dobrze na tym stanowisku i myślę, że nie planuje żadnych zmian – mówił o Morawieckim wicerzecznik partii rządzącej. Jak dodał, Prawo i Sprawiedliwość obecnie "nikogo nie szuka". – Wszystkie tego typu dywagacje to infotainment. Dziś możemy mówić o setkach osób, które potencjalnie mogłyby być kandydatami – zauważył parlamentarzysta.

