Fogiel: Musimy się upewnić, że KE dotrzyma słowa

W przyszłym tygodniu spodziewamy się przyjęcia decyzji implementacyjnej ws. polskiego KPO – podała, opierając się na źródłach w Brukseli, dziennikarka Polsat News. Oznaczałoby to, że Warszawa otrzyma wsparcie z Funduszu Odbudowy już w najbliższych miesiącach.

Premier Morawiecki potwierdza te doniesienia: KPO zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni.– Teraz dostajemy z Komisji Europejskiej pozytywne sygnały w tym zakresie. To jest uzgodnienie tzw. kamieni milowych, czyli pewnych warunków, które wszystkie kraje członkowskie musiały uzgodnić z Komisją Europejską, my je również uzgodniliśmy - mówił w środę.

Fogiel: Musimy się upewnić ws. KE

Radosław Fogiel podkreśla, że KPO został złożony w maju zeszłego roku i został "wzięty na zakładnika" przez KE z powodów czysto politycznych. Polityk w rozmowie z PR24 przekonuje, że nie było żadnych przesłanek merytorycznych, by KPO nie został przyjęty.

– Musimy się upewnić, że KE dotrzyma słowa i nie będzie się wtrącała w sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Chciałbym, żeby doszło do takiego ogłoszenia po pierwsze akceptacji KPO, a po drugie do szybkiego uruchomienia środków z KPO. Pamiętajmy, że co nam po zaakceptowanym planie, jeżeli teraz będzie się wypłata pieniędzy ślimaczyć – powiedział Radosław Fogiel w „24 pytaniach” PR24.

Wicerzecznik dodał, że obecnie cały czas trwają prace nad prezydenckich projektem ustawy o SN. – Mam nadzieję, że dzisiaj na godzinę 19.00 zaplanowane są głosowania w Sejmie. Jestem tu optymistą, ale oczywiście kropkę nad i postawi już prezydium Sejmu – podkreślił.

Szefowa KE przyjedzie do Polski

Rzeczniczka KE Dana Spinant podała na Twitterze, że przewodnicząca KE złoży wizytę w Polsce 2 czerwca. Jest jednak warunek.

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy" – poinformowała w środę wieczorem na Twitterze rzeczniczka KE Dana Spinant.

Czytaj też:

Wiceminister: Środki z KPO już są wydawaneCzytaj też:

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej. KO nie poprze ustawy ws. zmian w SN