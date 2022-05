Gowin: KE nie ma podstaw, żeby blokować KPO

W przyszłym tygodniu spodziewamy się przyjęcia decyzji implementacyjnej ws. polskiego KPO – podała, opierając się na źródłach w Brukseli, dziennikarka Polsat News. Oznaczałoby to, że Warszawa otrzyma wsparcie z Funduszu Odbudowy już w najbliższych miesiącach.

Premier Morawiecki potwierdza te doniesienia: KPO zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni.– Teraz dostajemy z Komisji Europejskiej pozytywne sygnały w tym zakresie. To jest uzgodnienie tzw. kamieni milowych, czyli pewnych warunków, które wszystkie kraje członkowskie musiały uzgodnić z Komisją Europejską, my je również uzgodniliśmy - mówił w środę.

Gowin: Te środki należą się Polsce

O zamieszanie wokół KPO były pytany Jarosław Gowin w rozmowie z TVN24. Były wicepremier podkreślił, że Izba Dyscyplinarna, o którą się toczył spór, była przede wszystkim źle umocowana. – Była czymś w rodzaju sądu w sądzie i chociażby z tego powodu powinna być w obecnym kształcie zlikwidowana. Oczywiście powinno być w jakiejś formie, i zresztą ten projekt prezydencki to przewiduje, sądownictwo dyscyplinarne tak, żeby sędziowie, którym przytrafia się, jak w każdym zawodzie, naruszać standardy jednak ponosili konsekwencje, a nie jak bywało to w przeszłości, żeby traktowano to, patrzono na to przez przymknięte palce– powiedział Jarosław Gowin w "Rozmowie Piaseckiego".

– Wszystko wskazuje na to, że odblokowane zostaną środki z Krajowego Planu Odbudowy i muszę panu powiedzieć, że moim zdaniem Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych do tego, żeby te środki blokować, one należą się Polsce, one powinny być uruchomione jesienią czy nawet latem ubiegłego roku – powiedział Jarosław Gowin w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Szef Porozumienia stwierdził ponadto, że Jarosław Kaczyński bardzo demonizował środowisko sędziowskie. – To nie jest środowisko całkiem bez winy, ale podkreślam raz jeszcze, że to jest środowisko, które generalnie rzecz biorąc zapewnia Polsce wysokie standardy demokratycznego państwa prawa – oceniał polityk.

Szefowa KE przyjedzie do Polski

Rzeczniczka KE Dana Spinant podała na Twitterze, że przewodnicząca KE złoży wizytę w Polsce 2 czerwca. Jest jednak warunek.

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy" – poinformowała w środę wieczorem na Twitterze rzeczniczka KE Dana Spinant.

Czytaj też:

Fogiel: Musimy się upewnić, że KE dotrzyma słowaCzytaj też:

Przełom ws. KPO. Premier potwierdza doniesienia dziennikarzy