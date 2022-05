Monika Rosa: Myślałam, że to COVID, a to była ciąża

Dziennikarka Radia ZET, z okazji dni matki zapytała posłankę Monikę Rosę (Nowoczesna, KO) o moment, kiedy ta dowiedziała się, że jest w ciąży.

– Pamiętam, że byłam w kompletnym szoku. To był okres COVID-u, więc najpierw myślałam, że mam koronawirusa, bo się słabiej czułam, więc zrobiłam test – wspominała polityk. – Okazało się, że to nie COVID. Drugi był test ciążowy – okazało się, że to ciąża – mówiła Rosa.

– Szczęście, strach, co będzie dalej, jak pogodzić to z funkcją posłanki, ale jak Filip przyszedł na świat to jest miłość bezwarunkowa – dodała Rosa, pytana o towarzyszące jej w tamtym momencie uczucia.

Posiedzenie klubu KO

W poranku Radia ZET dziennikarka pytała także posłankę o ostatnie posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej.

– Atmosfera była bardzo dobra, pełna nadziei, energiczna, pełna chęci woli walki. Kolejna wewnętrzna mobilizacja i świadomość, że wszyscy walczymy o to samo – relacjonowała polityk.

Zapytana o strategię przedstawioną podczas spotkania przez lidera PO Donalda Tuska, odpowiedziała: "Najważniejsza jest praca i wspólnota na całej opozycji. Zachęca do jednej listy ze świadomością tego, że różnie może być".

– Rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie w terenach na wsi, jak rozmawiać z katolickim elektoratem w kontekście świeckości państwa – dodała posłanka.

Nowy sondaż Kantar. PO goni PiS, złe wieści dla Konfederacji

Tymczasem na rok przed wyborami, PiS i PO dzieli zaledwie 5 pkt. proc. różnicy – wynika z najnowszego sondażu Kantar.

Na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarną Polskę oraz Republikanów) chce obecnie głosować 29 proc. respondentów – wynika z sondażu pracowni Kantar. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje tradycyjnie Platforma Obywatelska, którą ma popierać aż 24 proc. ankietowanych.

Na ostatnim miejscu podium plasuje się Szymon Hołownia, którego Polskę 2050 popiera 9 proc. uczestników badania. Tuż za podium znajduje się Lewica, na którą chce głosować 8 proc. badanych.

Progu wyborczego nie przekraczają Konfederacja (poparcie na poziomie 4 proc.), PSL-Koalicja Polska (3 proc.), Kukiz’15 (3 proc.). Porozumienie Jarosława Gowina (2 proc.) oraz AgroUnia (1 proc.).

