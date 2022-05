"Cała Solidarna Polska - tak!". Czarzasty i Kowalski dyskutują na Twitterze

W trakcie dzisiejszych obrad Sejmu posłowie zajmują się między innymi poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt dotyczy modyfikacji art. 216 ust. 5 w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa; dodania art. 234a jako podstawy do przejęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji; przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji – czytamy na stronie Sejmu.

Czarzasty drwi z posłów PiS. Odpowiada Kowalski

"Dyskutujemy o zmianie Konstytucji. Strona wnosząca zmiany to PIS. No może część PIS. No może osiem osób. BO TO BARDZO WAŻNA SPRAWA(dla PIS)" – relacjonuje na Twitterze jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Na wpis posła szybko odpowiedział polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski (klub Prawo i Sprawiedliwość).

"Jesteśmy Panie Marszałku na Komisji Sprawiedliwości i odpieramy absurdalne ataki totalnej opozycji na ministra Ziobro" – napisał poseł na Twitterze.

"Wszyscy?" – dopytywał Czarzasty. "Cała Solidarna Polska - tak! PS. Spokojnie. Obronimy ministra Ziobro na komisji. Wrócimy i zdążymy się merytorycznie pospierać" – odpisał politykowi Lewicy Kowalski. "Przecież Pan wie, że szczególnie cenię sobie prowadzenie twardego dialogu akurat z Panem" – dodał poseł SP.

W czwartek popołudniu Sejm zajmie się wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wniosek o jego odwołanie złożyła grupa posłów opozycji (z KO, Lewicy, PSL oraz Polski 2050).

