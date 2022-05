Campus Polska. Trzaskowski: Otrzymałem potwierdzenie od ambasadora USA

Włodarz stolicy wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku.

Podczas spotkania z dziennikarzami polityk opowiedział między innymi o przygotowaniach do drugiej edycji swojej imprezy – Campus Polska.

Wizyta Brzezinskiego

– Bardzo się cieszę, że coraz więcej gości potwierdza, że przyjedzie na Campus. Właśnie otrzymałem potwierdzenie od ambasadora USA. Mark Brzezinski mówił, że będzie gościem Campusu. Cieszę się bardzo, dlatego że zależy nam na tym, aby młodzi ludzie mieli możliwość poznania bardzo wielu perspektyw, stanowisk i spojrzeń na dzisiejszą rzeczywistość – stwierdził Rafał Trzaskowski na konferencji w Białymstoku.

Drugie spotkanie o nazwie "Campus Przyszłość" ma potrwać tydzień i odbędzie się w dniach 26 sierpnia – 1 września. Organizatorzy zapewniają w mediach społecznościowych, że "i tym razem będzie ciekawie". Zaplanowano, że w wydarzeniu weźmie udział 1 250 osób. Jak zdradzili inicjatorzy, część z nich będą stanowili obcokrajowcy. W ubiegłym roku wśród cudzoziemców było 70 osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. W tym roku liczba ta ma zostać podwojona. Harmonogram imprezy nie jest jeszcze szczegółowo określony. Dotychczas zaplanowano siedem paneli tematycznych, co może ulec zmianie.

Sprawa Ziobry

W czwartek w Białymstoku Rafał Trzaskowski odniósł się również do sprawy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

– To, że do Polski nie płyną miliardy euro, to przecież głównie sprawka ministra Ziobry, bo gdyby nie to całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie, gdyby nie ta postawa antyeuropejska całego rządu PiS, to mielibyśmy miliardy z unijnego budżetu. Mam nadzieję, że one trafiałyby również do samorządu – oznajmił polityk związany z PO.

