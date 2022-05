Ziobro w Sejmie: Jesteście nie tylko totalną, ale też fatalną opozycją dla Polski

– Słuchając debaty, doszedłem do wniosku, że opozycja nie jest w stanie niczym innym zaskoczyć niż kłamstwem, pogardą i manipulacją. Jesteście fatalną opozycją dla Polski. Nie tylko jesteście opozycją totalną, ale fatalną i zgubną dla Polski. (..) To właśnie wy w Brukseli jątrzycie przeciwko Polsce i domagacie się nakładania na własne państwo i wyborców kar i sankcji finansowych – powiedział szef Solidarnej Polski.

Ziobro: Chcecie zablokować pieniądze dla Polski

– Cechuje was pogarda wobec własnych wyborców, których konsekwentnie i skutecznie oszukujecie, że to nie wy odpowiadacie za blokowanie środków europejskich, które Polsce się należą. Jesteście tego głównymi politycznymi sprawcami – wskazał Zbigniew Ziobro.

– Domagacie się, aby Polsce zostały zablokowane pieniądze. Macie czelność z ław sejmowych krzyczeć gdzie te pieniądze europejskie? Nawet 3 maja macie czelność zorganizować w PE spektakl oskarżeń i oszczerstw wobec Polski. Urządziliście w PE spektakl oskarżeń i oszczerstw wobec Polski i nawoływaliście do blokowania pieniędzy dla Polaków. Jednak także kwestia finansów z czasów waszych rządów wymaga pytań, to wasza odpowiedzialność – dodał minister.

Szef resortu sprawiedliwości jako swoje sukcesy wskazał m.in. walkę z "mafią dopalaczową, "mafią lekową", wprowadzenie przepisów utrudniających wyłudzanie podatku VAT, skuteczne rozwiązania ws. lichwy oraz poprawę ściągalności alimentów (ściągalność zwiększyła się o 230 proc.).

Wniosek o odwołanie ministra

Wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry złożyli 11 maja posłowie: KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050. Opozycja przekonuje, że polityk doprowadził do zachwiania trójpodziału władzy i upolitycznienia sądownictwa. Kolejny zarzuty to rzekome konfliktowanie Polski z Unią Europejską, co prowadzi do nakładania na nasz kraj wielomilionowych kraj, jak np. ta w zakresie Izby Dyscyplinarnej.

Czytaj też:

"To co, idziemy na kolejną karę?". Ostra debata w SejmieCzytaj też:

Żukowska o Ziobrze: Jest promotorem hejterów i antysemitów