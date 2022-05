Premier: Za ministrem Ziobrą stoi PiS i wola Polaków

– Było mi wstyd, że do Brukseli, Davos, w różne miejsca sączycie propagandę, nieprawdę, że przedstawiacie wszystko w krzywym zwierciadle, a Polska potrzebuje jedności – powiedział szef rządu podczas debaty nad wnioskiem o odwołanie Zbigniewa Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Wniosek złożyły cztery formacje opozycyjne.

Mateusz Morawiecki pytał, jak opozycja wytłumaczy swoim wyborcom fakt, że nie chce poprzeć noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, która pozwoli na odblokowanie pieniędzy z KPO. – Pojawił się główny zarzut związany z KPO. Opozycja zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że blokuje KPO, a sama nie będzie głosowała za ustawą zaakceptowaną w pełni przez KE – wskazał premier.

Morawiecki: Pamiętacie akcję "widelec"?

– Dużo mówicie o praworządności, a to w waszych czasach nie było praworządności. To wtedy był Neumann, był sędzia Milewski. Pamiętacie strzelanie do górników? Pamiętacie akcję "widelec"? (..) Teraz, w czasach ministra Ziobry, to maszyna decyduje, który sędzia zostanie przydzielony do danej sprawy, a nie sędzia Milewski – powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że opozycja szuka wroga w kraju, a tymczasem dziś jest jeden wróg – Rosja. – Sączycie propagandę i przedstawiacie wszystko w krzywym zwierciadle, a Polska potrzebuje dzisiaj jedności. Mamy wroga zewnętrznego, który zaatakował naszego sąsiada, a wy szukacie wroga wewnętrznego – zarzucał Morawiecki. – Odrzućcie to krzywe zwierciadło i nieprawdziwe informacje, którymi się posługujecie. Dzisiaj idziemy coraz lepszą drogą do zdolności absorpcji środków UE i do jak najniższego poziomu korupcji – apelował Mateusz Morawiecki podczas sejmowej debaty.

Premier zapewnił, że Zbigniew Ziobro ma pełne poparcie rządu i Zjednoczonej Prawicy: – Za ministrem stoi i prawo i sprawiedliwość i wola Polaków, aby walczyć z niesprawiedliwością.

Czytaj też:

