Reforma SN. Szef gabinetu prezydenta: Kompromis w kraju, kompromis za granicą

W czwartek w trakcie posiedzenia Sejmu zdecydowano o reformie SN. Przyjęcie odpowiedniej ustawy w tej sprawie podczas głosowania poparło 231 posłów, 208 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe, niemal w ostatniej chwili szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki wycofał poprawki, przywracające w projekcie noweli ustawy przepisy dotyczące możliwość przeprowadzenia tak zwanego testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń.

Ocena Szrota: Kompromis

Decyzję parlamentarzystów skomentował wpisem w serwisie społecznościowym Twitter szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

"W przyjętej przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały wszystkie kluczowe elementy, które zawierał projekt Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kompromis w kraju, kompromis za granicą" – napisał Paweł Szrot.

Propozycja prezydenta Dudy

Przypomnijmy, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym została przygotowana w głównej mierze w oparciu o propozycję prezydenta Andrzeja Dudy. Projekt prezydencki zakładał przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej i stworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, składającej się z sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, 33 z nich zostanie wylosowanych, a spośród tego grona głowa państwa powoła 11 osób na pięcioletnią kadencję. Ci sędziowie w części będą sądzili w nowej izbie, a częściowo w swoich macierzystych izbach.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN była jednym z warunków, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli ostatecznie do tego dojdzie, to z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

