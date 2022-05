Traktowanie rzeczy serio

List z takim przesłaniem ogłosił prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa, kierując go do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Andrzeja Malickiego. Jak wskazał abp Sawa, jest to reakcja na doniesienia medialne, że ewangelicy ordynowali, czyli w rozumieniu prawosławnych – dokonali święceń kapłańskich, grupę dziewięciu diakonek.