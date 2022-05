Sienkiewicz: Jeśli niezgoda na krzywdę jest socjalistyczna, to zostaliśmy socjalistami

W piątek odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego przemówienia Donald Tusk podkreślił, że Polacy są zmęczeni obecną władzą i chcą zmiany.

– Spotykam na swojej drodze i młodych i w moim wieku i to są i przedsiębiorcy i urzędnicy, samorządowcy, rolnicy i oni wszyscy mają tę oczywistą dzisiaj potrzebę. Chcą żyć w państwie, które nie decyduje za nich o ich życiu, ale które potrafi, chce pomóc w sytuacjach kiedy taka pomoc jest niezbędna – tłumaczył lider PO.

Sienkiewicz o postulatach Platformy

O przebieg kongresu oraz pomysły Platformy Obywatelskiej dziennikarz Polsat News zapytał posła PO Bartłomieja Sienkiewicz. –Dziś PO dokonała radykalnego zwrotu – stwierdził w odpowiedzi polityk, tłumacząc, że "takim językiem i w takich postulatach do tej pory Platforma się nie specjalizowała".

Poseł pytany o konkretne propozycje PO Sienkiewicz mówił: "Jeśli mamy rząd, który jest pierwszym rządem od 30 lat (za rządów którego - red.) samotni rodzice, samotne matki, wychowujące dziecko nie mogą rozliczyć się z dzieckiem, a po pewnym czasie pozwala im się rozliczyć połowę tego dziecka, to tak naprawdę, to to jest oburzające, powiedzieliśmy, że przywrócimy pełne rozliczenie".

– To zwrot w stronę pomocy ludziom, dlatego kongres miał tytuł "Pomocna Polska" – tłumaczył polityk i dodał, że "kluczem jest interwencja państwa tam, gdzie jest najgorzej". – Czy są jakieś ważniejsze tematy teraz w Polskich domach, niż stan polskich portfeli, niż kredyty, które zaczynają dusić – zapytał Sienkiewicz dziennikarza.

W odpowiedzi gospodarz programu stwierdził, że przedstawione przez PO postulaty brzmią jakby politycy PO "zostali socjalistami".

– Jeśli niezgoda na ludzką krzywdę jest socjalistyczna to tak, zostaliśmy socjalistami – odpowiedział Sienkiewicz.

– Nie mam z tym najmniejszego problemu (że przylepi się do mnie łatka socjalisty - red.) ponieważ ludzkie problemy i ludzka krzywda, to nie jest kwestia etykietek politycznych, tylko po prostu wrażliwości – dodał poseł.

