Matecki: Chyba Niemcom nie podoba się prawda

"Chyba Niemcom nie podoba się prawda. Ale Twitter nie widzi w niej niczego złego" – napisał polityk Solidarnej Polski i radny PiS Dariusz Matecki, pokazując zrzut ekranu z powiadomieniem od serwisu Twitter.

twitter

"Zgonie z prawem niemieckim Twitter ma obowiązek informować użytkowników o zgłoszeniach wysyłanych na terenie Niemiec dotyczących treści określonych w niemieckiej Ustawie Prawo Internetowe" – czytamy w komunikacie, który otrzymał administrator konta ugrupowania.

Jak podano dalej, zgłoszenie dotyczyło wpisu z 26 maja, który dotyczył lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

"»Chcemy dialogu z Rosją« – wzywał Donald Tusk. Czy ten prorosyjski polityk, pomocnik Angeli Merkel, przeprosi za wspieranie zbrodniarza wojennego Władimira Putina?" – czytamy w zgłoszonym wpisie.

twitter

W komunikacie firma informuje jednocześnie, że "na podstawie analizy wskazanych treści ustaliła, że nie naruszają one Zasad Twittera (...) ani przepisów niemieckiego prawa".

Kongres PO. Donald Tusk mówi o "wyczyszczeniu Polski z brudu"

W piątek odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego przemówienia Donald Tusk podkreślił, że Polacy są zmęczeni obecną władzą i chcą zmiany.

– Spotykam na swojej drodze i młodych i w moim wieku i to są i przedsiębiorcy i urzędnicy, samorządowcy, rolnicy i oni wszyscy mają tę oczywistą dzisiaj potrzebę. Chcą żyć w państwie, które nie decyduje za nich o ich życiu, ale które potrafi, chce pomóc w sytuacjach kiedy taka pomoc jest niezbędna – mówił.

Dalej polityk przekonywał do zjednoczenia i zrobienia "porządku z tym bałaganem". – My potrzebujemy prawdziwej, autentycznej koalicji pokoleń dla Polski. I to nie ma nic wspólnego z polityką partyjną. Bardzo chciałbym zjednoczyć wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli, tych działających w partiach politycznych, żebyśmy właśnie zrobili porządek z tym bałaganem i złem, które w Polsce dzisiaj ma miejsce i do tego trzeba takich ludzi – tłumaczył lider PO.

Jestem gotów tu właśnie pomóc i pewne prace poprowadzić, żeby wyczyścić Polskę z tego brudu, ale jeszcze ważniejsze są te zastępy szczególnie młodych Polek i Polaków, którzy mają tę bardzo nowoczesną wrażliwość, która pozwala im łączyć w swoich marzeniach i działaniach wolność, indywidualną ambicję i świadomość potrzeby solidarności i wzajemnej pomocy i tę gotowość do budowania nowoczesnego państwa, które pomaga ludziom. Musimy zbudować taką prawdziwą drużynę przyszłości – dodał polityk.

