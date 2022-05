Na kogo chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl, przeprowadzony przez pracownię Estymator, nie przynosi znaczących zmian w poparciu dla partii politycznych w Polsce. Na czele wciąż znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Za nim uplasowały się Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Partia Donalda Tuska zanotowała największy wzrost poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem. Z kolei w ciągu dwóch tygodni Konfederacja straciła najwięcej.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 58 proc.

Wyniki sondażu

Badanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". 39,5 proc. z nich wskazało Prawo i Sprawiedliwość. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 28,4 proc. wskazań, co oznacza, że poparcie dla partii Donalda Tuska wzrosło o 1,3 pkt proc. Trzecia Lewica zgromadziła 10,5 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.).

Na dalszych miejscach uplasowały się: Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 8,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 6,2 proc. wskazań (mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz Konfederacja na którą chce głosować 5,1 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc. - najwięcej w całym zestawieniu).

Do Sejmu nie weszłaby partia Pawła Kukiza, która zgromadziła tylko 1,6 proc. głosów. Na inne partie chce głosować 0,5 proc. respondentów.

Mandaty w Sejmie

Oprócz zbadania poziomu poparcia dla poszczególnych partii, sprawdzono także, jak uzyskane przez nie wyniki przełożyłyby się na liczbę mandatów w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 224 mandaty (mniej o 11 w porównaniu z wynikiem wyborczym z 2019 roku). Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby liczyć na samodzielne rządy.

Koalicja Obywatelska otrzymałaby 142 mandaty, o 8 więcej niż w wyborach sprzed 3 lat. Lewica miałaby 40 posłów w Sejmie (o 9 mniej niż w tej kadencji). Polska 2050 uzyskałaby 31 mandatów, PSL 17 (spadek o 13), a Konfederacja - 5 (o 6 mniej niż w tej kadencji).

Badanie przeprowadzono w dniach 26-27 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.

Czytaj też:

W czyim imieniu rządziłby Tusk. Wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl



Czytaj też:

Polacy porównali rządy Tuska i Morawieckiego. Wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl