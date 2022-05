Davos i Genewa

Globalistów – jak to wiadomo – nie ma dopóty, dopóki się nie odezwą. Otóż mamy coroczny ich zjazd światowy w szwajcarskim Davos, gdzie świat biznesu i polityki z ostentacją zbliża się do siebie. Rzecz jasna, pod czujnym okiem moderujących to wszystko globalistów. Których nie ma. Ale jak odczytać otwarciowe przemówienie z Davos globalistycznego guru?