Są jednak rzeczy pewne

Każda tragedia w USA, kiedy jakiś wariat strzela do niewinnych ludzi, zawsze wywołuje w Polsce histerię pożyteczniaków: „Żadnego dostępu do broni! O jejku! Zobaczcie, do czego to prowadzi! O jejku!”. Ta histeria jest pewna jak to, że po nocy przychodzi dzień, czy to, że Marianna Schreiber ma dość. Pożyteczniaki mogą być religijne albo ateistyczne, ale zawsze krzyczeć będą: „Broń to zło, zło! O! Zło!”. Oczywiście broń to zło, ale nieposiadanie broni to nie tylko zło, lecz także zbrodnia i frajerstwo.