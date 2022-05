Wredna jędza

Inny układ jest niesprawiedliwy, a nawet niekonstytucyjny. Tymczasem Morawiecki mnie właśnie stuknął na 5 tys. zł, a mojego kuzyna (który jest ode mnie kolosalnie bogatszy!) obciążył za to samo kwotą 270 zł. Nie chodzi o wyrobienie paszportu, lecz o dostęp do służby zdrowia, ale zasada logiczna i porządek moralny ten sam – jednakowa usługa to jednakowa opłata i wtedy możemy gadać o równości obywateli. W tym przypadku stawki były drastycznie różne. To tak, jakbym poszedł z kuzynem do knajpy, zamówił po schabowym i zapłacił 19 razy więcej niż on.