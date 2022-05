"Mieszkanie prawem, nie towarem". Lewica zorganizowała konferencję na budowie

Portal salon24.pl podaje, że według raportu HRE w Polsce brakuje między 2,1 a 3,3 mln mieszkań. W ubiegłym roku wybudowano 220 tys. mieszkań, jednak to okazuje się, że to za mało.

We Włocławku odbyła się konferencja działaczy Lewicy dot. mieszkalnictwa w Polsce. Konferencję zorganizowano na budowie, która według polityków jest "wzorcowe". Osiedle jest budowane z tanich prefabrykatów.

"Mieszkanie Prawem, a nie Towarem"

Lewica przedstawiła plan, by wypełnić konstytucyjny zapis dotyczący zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Zapowiedziano budowanie tanich mieszkań czynszowych na wynajem. – 60 proc. Polaków między 25 a 29 rokiem życia mieszka z rodzicami. Coraz mniej Polaków stać na kredyt, nie mówiąc o tym, żeby było było ich stać na to, by kupić mieszkania – wskazywał Włodzimierz Czarzasty. Polityk przedstawił postulat, aby mieszkania były budowane przez samorządy.

twitter

Z kolei, zdaniem poseł Joanny Scheuring-Wielgus, PiS okłamał Polaków, obiecując 1 mln mieszkań i dopłaty do kredytów. Tymczasem zapowiedzi nie zostały zrealizowane.

Lewica chce w latach 2025-2029 zrealizować narodowy program mieszkaniowy. Chodzi o wybudowanie 300 tys. mieszkań do taniego najmu, mieszkań komunalnych, czynszowych, których właścicielami są samorządy. Założeniem jest, aby co roku z budżetu przekazywać 20 mld zł na na budownictwo mieszkaniowe. "Takie te mieszkania nie podlegałyby prywatyzacji, a czynsze w nich będą stabilne i regulowane" – przekazali politycy Lewicy.

Państwowa Agencja Mieszkaniowa

Jednym z postulatów Lewicy jest powołanie Państwowej Agencji Mieszkaniowej. Instytucja miałaby odpowiadać za sytuację na rynku mieszkaniowym i pomoc dla samorządów. Do agencji przeniesiony byłby Bank Ziemi. Powołane byłyby także wojewódzkie spółki mieszkaniowe.