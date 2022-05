Ukraina przegrywa wojnę na wschodzie? Były dowódca GROM wyjaśnia

Wojskowy skomentował najnowsze doniesienia zza naszej wschodniej granicy w sobotniej rozmowie z portalem wPolityce.pl. Odpowiedział między innymi na tezę, że Ukraińcy rzekomo przegrywają walki na wschodzie swojego terytorium.

– Tego typu twierdzenia uważam za absurd. Chciałbym przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się, czy Rosjanie zajmą Kijów, czy dojdą do Lwowa. Spójrzmy też na potencjały obu państw. Jakim potencjałem ludzkim i sprzętowym dysponuje Rosja, a jakim Ukraina. Mówienie, że Ukraina przegrywa jest niedopuszczalne. To, że niektóre pozycje są odbijane pokazuje, że duch walki w tym narodzie cały czas jest – wyjaśnił.

Pomoc dla Ukrainy

– Skupiłbym się na konieczności pomagania Ukrainie. Szczególnie w kwestii broni rakietowej. Niektóre kraje dopiero podejmują decyzję, by przekazać wyrzutnie typu MLRS. Tego sprzętu wciąż brakuje – powiedział gen. Roman Polko. Jak oznajmił, Ukraina zadaje Rosji "potworne straty", ale również "płaci krwią". Dodał także, że wiadomym było, iż tereny, na których obecnie toczą się boje są "dużo trudniejsze". Mimo to, Ukraińcom – zdaniem Polko – udało się "zniszczyć plany Kremla i uniemożliwić triumf, który miał być świętowany 9 maja".

– W niektórych miejscach przetacza się walec ogniowy, który niszczy wszystko. Trudno to jednak nazwać rosyjskim zwycięstwem. To po prostu palenie i niszczenie. Nie ma trwałych zdobyczy, które mogłyby coś znaczyć. Rosja po prostu sieje zniszczenie. Pamiętajmy, że ze strony ukraińskiej nie byłoby sensownym, by dać się zamknąć w okrążeniu. Dlatego lepiej czasami wycofać część wojsk, np. by przygotować kontruderzenie. A nie mam wątpliwości, że Rosji wyczerpują się zasoby – mówił były dowódca GROM.

Czytaj też:

Ukraina: Dramat dzieci w ostrzeliwanych miastachCzytaj też:

"Ukraina niedługo przegra wojnę". Niepokojące słowa niemieckiego eksperta