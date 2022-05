Senator PiS odniósł się do wyników sondażu ws. marszałka Grodzkiego

Ankieterzy pracowni Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl, zadali respondentom pytanie, czy w ich odczuciu prof. Grodzki mówi prawdę, że nigdy nie przyjął żadnej łapówki od pacjentów, gdy pełnił funkcję dyrektora szpitala w Szczecinie.

Zdaniem 20 proc. badanych, polityk Platformy Obywatelskiej mówi prawdę, zapewniając, że nie przyjmował korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich. Według 49 proc. ankietowanych, marszałek kłamie. Natomiast aż 31 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Karczewski komentuje wyniki sondażu

W sobotę w rozmowie z portalem wPolityce.pl do wyników sondażu odniósł się były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – To efekt postępowania pana Tomasza Grodzkiego. Marszałek Senatu nie odważył się poddać weryfikacji przez wymiar sprawiedliwości. Schronił się za immunitetem. Warto pamiętać, że to Platforma chciała zniesienia immunitetów posłów i senatorów. Nie zrobiła tego jednak, odstąpiła od tego pomysłu. Jak widać, wciąż w PO obowiązuje tzw. doktryna Neumanna – powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości, z zawodu również lekarz. – Pan marszałek, nie wiadomo dlaczego, sam krył się przez ponad 420 dni. Następnie senatorowie Platformy stchórzyli, kryjąc go – dodał.

Stanisław Karczewski przyznał, że w obecnej kadencji polskiego parlamentu najprawdopodobniej nie zmieni się już większość w Senacie. – Nie widzę możliwości zmiany. Przygotowujemy się do wyborów w przyszłym roku i jestem przekonany, że odzyskamy Senat, przywrócimy mu dobrą markę i normalność – stwierdził.

Kontrowersje wokół marszałka Grodzkiego

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Senat odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu marszałka izby prof. Tomasza Grodzkiego. Za uchyleniem politykowi immunitetu głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchylenia immunitetu domagała się Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Według prokuratora, polityk, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich.

Czytaj też:

Grodzki tłumaczy się z oskarżeń o korupcję. "Mam naprawdę czyste sumienie"Czytaj też:

Doktryna Neumanna