Pełnomocnik rządu: Nasze magazyny gazu są w zasadzie pełne

Na mocy uchwały z 13 maja bieżącego roku nastąpiło wypowiedzenie międzyrządowego porozumienia z Rosją, zawartego w 1993 roku. W zeszły poniedziałek decyzja została zakomunikowana stronie rosyjskiej notą dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

– Dokument, o którym mówimy, regulował kwestie związane z budową gazociągu jamalskiego i jego funkcją tranzytową oraz tworzył ramy dla dostaw gazu ziemnego do Polski, uszczegółowione w kontrakcie gazowym pomiędzy Gazpromem i PGNiG. Kontrakt ten, tzw. jamalski, formalnie wygasa z końcem tego roku, a w praktyce, na skutek jednostronnego zerwania przez Gazprom, przestał być realizowany pod koniec kwietnia – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", opublikowaną w poniedziałek, Piotr Naimski. – Od tego czasu fizycznie gazu ze Wschodu nie odbieramy – dodał.

Magazyny z gazem

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej wyjaśnił, że Polsce uda się uniknąć scenariusza, w którym w najbliższym sezonie grzewczym trzeba będzie się zmierzyć z problemami dotyczącymi niedoborów gazu. – Nasze magazyny gazu są w zasadzie pełne. Zatłoczyliśmy je do ponad 90 proc. objętości, choć sezon na gromadzenie zapasów dopiero się zaczął – stwierdził.

Naimski odniósł się także do kwestii wzrostu cen za energię. Jak zauważył, z podwyżkami należy się liczyć w przypadku wszystkich surowców energetycznych – zarówno gazu, jak i węgla czy ropy naftowej. – Skala podwyżek zależeć będzie od tego, jak szybko wróci równowaga na światowych rynkach. Wysokie ceny nie są, oczywiście, miłą perspektywą dla nikogo. Dlatego staramy się ten trend ograniczać, na ile tylko jest to możliwe, a gdy podwyżki następują – odpowiadać wsparciem dla odbiorców – mówił polityk. – Musimy mieć świadomość, że rezygnacja z rosyjskiej ropy będzie kosztowna. Cały czas trzeba jednak pamiętać, że funkcjonujemy w warunkach wojennych, a to kosztuje – oznajmił.

