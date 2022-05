Ustawa o SN. Buda: Nie odstąpimy od zmian, które są potrzebne

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie z Polsat News wskazywał, że polski rząd nie odstąpi od zmian, które są konieczne w kwestii reformy sądownictwa.

– Teraz mamy za dwa dni zatwierdzenie. Zatwierdzenie KPO to jest umowa. Ta umowa będzie zawarta i wszystko będzie po tym realizowane – przekazał polityk. Wyraził nadzieję, że z umowy wywiążą się obie strony. – Zarówno my, jak i Komisja Europejska. Po stronie Komisji są płatności, są zobowiązania, które leżą po naszej stronie. Również zamierzamy się z nich wywiązać. Ja liczę, że tak będzie – ocenił Buda.

Zdaniem ministra przyjęta ustawa "niewiele odbiega od tego, co przedłożył prezydent". – A to przedłożenie było przedmiotem dyskusji, ono znajdowało aprobatę KE, dlatego ja nie spodziewam się zwrotów sytuacji, regresów – tłumaczył szef MRiT. Buda zwrócił jednak uwagę, że w KE są tacy, którzy Polsce "najlepiej nie życzą i chętnie by porozumienie »rozsadzili« i tacy w kraju są". – Ale liczę na to, że zdrowy rozsądek w Komisji wygrał – zaznaczył szef resortu rozwoju i technologii.

Buda: Generalnie to jest dobra ustawa

– Do 30 czerwca umówiliśmy się na przyjęcie projektu ustawy, więc mamy jeszcze na to miesiąc. Jeszcze jest Senat i Sejm. Ciężko jest odnosić się Komisji do jakiegoś etapu legislacyjnego, to cały czas trwa. Komisja cały czas go obserwuje, ale ciężko z tego wyciągać wnioski. Ustawa jest w większości oparta o przełożenie prezydenckie – tłumaczył Buda.

Według polityka "jest to dobra ustawa". – Rozumiem, że Senat może chcieć reformować wymiar sprawiedliwości w punktach, które Komisji nie dotyczą i naszego porozumienia, ale to, czy będziemy, co chcieli przyjąć, to jest kwestia polityczna, zaplecza politycznego premiera, Jarosława Kaczyńskiego. Ja w to nie chcę wnikać – zauważył Buda. Dodał, że rząd nie odstąpi "od zmian, które są potrzebne w kwestii porozumienia z UE".

