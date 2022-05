Romanowski: Nasza fatalna opozycja wpisuje się w schemat zdrady narodowej

W Poranku "Siódma 9" wiceszef resortu sprawiedliwości ocenił działania opozycji, które "wpisują się w schemat zdrady narodowej". – Szantaż jest możliwy, bo są siły opozycji w Polsce, które jeżdżą za granicę i namawiają Brukselę i Berlin do tego, by Polskę szantażować. W innym przypadku ten szantaż byłby niewykonalny – podkreślał Marcin Romanowski, odnosząc się do mechanizmu warunkowości.

Zdaniem Romanowskiego "mechanizm warunkowości będzie wykorzystywany do szantażu". – Taka jest jego natura i po to został stworzony, by szantażować państwa członkowskie – stwierdził wiceminister. – Obawiam się, że będzie on kontynuowany i będą kolejne bezprawne żądania. To jest największe zagrożenie. Potrzebna jest twarda polityka rządu – dodał.

"Nowelizacja Sądu Najwyższego to kompromis"

Romanowski ocenił, że przyjęta ustawa to "kompromis". – A w takim przypadku każda ze stron zawsze musi ustąpić. Jest on trudny z naszego punktu widzenia, ale znajdujemy się w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i nie możemy od tego uciekać – zwracał uwagę polityk.

Wiceminister zauważył, że kluczowe uwagi zostały uwzględnione. – Pierwotne propozycje budziły nasze wątpliwości i groziły paraliżem sądownictwa – przypomniał Romanowski.

Zapytany o to, czy nowelizacja "przyczyni się do zakończenia sporu z Brukselą", polityk ocenił, że "porozumienie nie zostanie dotrzymane". – Zmieniły się jednak okoliczności i wszyscy widzą, że nie można Polski traktować tak niesprawiedliwie. Niemcy pośrednio doprowadziły do tej wojny, karmiąc Putina. Doprowadziło to do przewartościowania w społeczeństwach zachodnich –wskazał.

Czytaj też:

PiS "zdemoralizowało wyborców"? Szokująca teoria byłego premieraCzytaj też:

Bodnar ujawnił plan opozycji po wygranej. "Powinniśmy się związać umowami"