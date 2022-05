Polityk KO wprost: Chciałbym, żeby Ziobro trafił do więzienia

Polityk klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej był w poniedziałek gościem audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus.

Temat praworządności

W programie przewodniczący.Nowoczesnej był pytany, czy w jego odczuciu Komisja Europejska powinna zastosować tak zwany mechanizm warunkowości i zablokować wypłatę dla Polski środków z siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. – Moim zdaniem ten warunek zostanie zastosowany i będzie to decyzja Nowogrodzkiej, czy oni się cofną, żeby troszeczkę oddać władzy czy będą uważali, że te pieniądze powinny wpłynąć. Jeśli chodzi o praworządność, to stanowisko mam bardzo twarde. Chciałbym żeby wszyscy, którzy mają na to wpływ robili maksymalnie dużo, żeby dało się wymusić na polskim rządzie w tym zakresie ustępstwa – mówił.

– Chciałbym, żeby pieniądze wpłynęły do Polski. Uważam, że Komisja Europejska to zrobi. Ale sądzę, że dobrze się stanie, jeżeli polski rząd zostanie mocno przyciśnięty w tej sprawie – stwierdził Adam Szłapka.

Szłapka o Ziobro

Polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na to, że "przez problem z praworządnością" nasz kraj przez rok nie mógł otrzymać należnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. – Czy mamy dzisiaj się cieszyć, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński cofnęli się o dwa kroki, zatem mamy szanse, żeby te pieniądze dostać? Moim zdaniem to jest niewystarczające. Chciałbym, żeby Polska otrzymywała te pieniądze i chciałbym, żeby była praworządna. Dzisiaj ani nie ma praworządności, ani nie wpłynęły te środki i to jest wina Zbigniewa Ziobry – oznajmił Szłapka.

– Mam nadzieje, że Trybunał Stanu to nie jest coś, przed czym stanie Zbigniew Ziobro. Chciałbym, żeby stanął przed sądem powszechnym i poszedł do więzienia – wskazał wprost poseł KO.

