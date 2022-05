Były senator PiS: Trzaskowski jest wyszkolony i działa wbrew polskiej racji stanu

Projekt Rafała Trzaskowskiego "Campus Polska" w 2021 roku finansowała niemiecka Fundacja Konrada Adenauera, związana z partią CDU. W tym roku finansuje ją z kolei fundacja związana z niemiecką partią Zielonych.

"Taka praktyka powinna być z gruntu potępiona"

W rozmowie z Polskim Radiem 24 były senator Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że to "nie są normalne działania". – Gdyby polski rząd usiłował w ten sposób wpływać, przekazując jakiekolwiek pieniądze do legalnie działających w Niemczech partii, bylibyśmy poddani miażdżącej wręcz krytyce – podkreślił Bogdan Pęk.

– Niemcy stosują praktykę, która jest zaprzeczeniem suwerenności państw. Poprzez fundację, finansowaną z niemieckiego budżetu, korumpują politycznie istotnych członków partii politycznych, współfinansują i zakładają partie, żeby wpływać na politykę tych państw, by zgadzała się ona ze strategicznymi celami Niemiec – wskazywał polityk.

Pęk: To działania targowiczan

Pęk zauważył, że dzięki takim działaniom w Polsce "wyhodowano partie polityczne", które opierają swoje działania na ścisłej współpracy z Niemcami. – Co oznacza, że strategiczne działania na rzecz umacniania państwa polskiego mają znaczenie drugorzędne, najważniejsza jest realizacja tego, za co dostają pieniądze, wpływy i poparcie fundacji finansowanych przez rząd niemiecki – zwracał uwagę były senator.

Zdaniem Pęka, to "działania targowiczan". – Tych, którzy za obce pieniądze działają przeciwko własnemu państwu – tłumaczył. Do takich osób zaliczył m.in. Rafała Trzaskowskiego. – To człowiek wyselekcjonowany, wyszkolony, działający wbrew polskiej racji stanu. Skandalicznym przykładem tego jest jego ostatnia wypowiedź, w której twierdził, że rozmawiał z panią Ursulą von der Leyen, żeby Komisja Europejska wysunęła jednak dodatkowe żądania w stosunku do Polski i by KPO nadal nie przyznawać – przypomniał Bogdan Pęk.

