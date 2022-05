Prezydent: Pokój nie może zostać zawarty "ponad głowami" Ukraińców

W rozmowie z amerykańską stacją CNN prezydent Andrzej Duda stwierdził, że zna warunki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do zakończenia wojny. Zdaniem polskiego przywódcy, pokój nie może zostać zawarty "ponad głowami" Ukraińców.

Warunki zawarcia pokoju

– Musi się to odbyć z ich udziałem i musi dojść do przyjęcia takich warunków, które oni zaakceptują. Dla mnie to jest podstawowy warunek tego, żeby można było mówić o pokoju, który został wypracowany uczciwie i który ma szansę na to, żeby być pokojem stabilnym – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał w tym miejscu o bliskiej relacji z Wołodymyrem Zełenskim. – Należę do tych przywódców, z którymi Wołodymyr Zełenski rozmawia bardzo często. Wołodymyr Zełenski dzwonił do mnie w środku nocy o godz. 2, ja interweniowałem w Waszyngtonie, w Nowym Jorku w Organizacji Narodów Zjednoczonych – były takie momenty, takich rozmów było bardzo wiele – opisywał.

Duda: Ukraina będzie chciała odzyskać swoje tereny

Duda podkreślił, że "Ukraina będzie chciała odzyskać swoje tereny w takich granicach, w jakich jest uznana międzynarodowo". – dla mnie to jest sprawa oczywista – i dla uzyskania pokoju, i dla swojego bezpieczeństwa. Także naturalną kwestią jest – w sytuacji, gdyby nie mogła być przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego – że będzie chciała mieć te międzynarodowe gwarancje – zwracał uwagę prezydent.

Andrzej Duda zapewnił, że jeśli Polska zostanie oficjalnie poproszona o zostanie gwarantem Ukrainy, to udzieli odpowiedzi pozytywnej. Przypomniał, że już odbywały się rozmowy na ten temat.

