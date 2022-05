Kard. Nycz: Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan

W liście do diecezjan kard. Nycz zwraca uwagę, że kard. Stefan Wyszyński patrzył na zniewoloną ojczyznę "na prześladowanych, ale i tych prześladujących" i – nie ukrywając prawdy – widział we wszystkich "umiłowane dzieci Boże". Z kolei Matka Elżbieta Czacka, która w młodości straciła wzrok, stworzyła Laski – "miejsce duchowego uzdrowienia dla wielu widzących".

Kard. Nycz przywołuje też epizod z życia ks. Wyszyńskiego, kiedy to jako kapelan AK przebywał w Laskach. Pewnego dnia wiatr wiejący z ogarniętej powstaniem Warszawy przywiał mu pod stopy nadpaloną kartkę, z której odczytał słowa Jezusa: "Będziesz miłował…". Tym słowom, zaznaczył metropolita warszawski, pozostał Wyszyński wierny do końca – jako ksiądz, biskup i Prymas. Przywołał też jego inne słowa o prześladowaniach Kościoła przez komunistów: "Nie zmuszą mnie nigdy do tego, abym ich nienawidził".

Zdaniem metropolity warszawskiego nieprzyjaciele Kościoła, pomimo iż go uwięzili, nigdy nie pozbawili Prymasa wolności wewnętrznej ani też miłości dla każdego człowieka. Jest to przy tym nauka aktualna i dziś. "Czy nie zniewala nas nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych, nienasycone pragnienie ich pomnażania? Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do osób i środowisk inaczej myślących niż my?" – pyta w liście kard. Nycz.

Hierarcha zachęca do słuchania siebie nawzajem i odkrywania bogactwa Kościoła w różnorodności charakterów, zainteresowań i oczekiwań pojedynczych osób oraz wspólnot. Zachęca też do dziękowania Bogu za trwający obecnie synod dodając, że "synod wciąż nieustannie się zaczyna, albowiem cały Kościół jest synodalny".

Wojna na Ukrainie. Kard. Nycz ostrzega

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, kard. Nycz stwierdził, że całe społeczeństwo czeka długotrwały, wysiłek "mądrej, systematycznej pomocy, a także integracji naszych braci i sióstr Ukraińców". Przestrzegł też przed uleganiem znużeniu i zniechęceniu, zachęcając do przeciwstawiania się nienawiści i próbom budzenia demonów przeszłości. "Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan, których przywódca rozpętał okrutną wojnę" – zaapelował metropolita warszawski.

Uroczysta Eucharystia w XV Święto Dziękczynienia będzie sprawowana w przyszłą niedzielę 5 czerwca o godzinie 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Na liturgię zaproszeni zostali biskupi polscy, w tym roku spodziewane jest ich liczniejsze grono. Homilię wygłosi bp Jan Kopiec.

Wcześniej, o godzinie 8.00 z Archikatedry Warszawskiej, od grobu Prymasa Polski wyruszy procesja z relikwiami obojga błogosławionych. Relikwie te pozostaną w świątyni już na stałe.

Beatyfikacja dwójki Polaków

Beatyfikacja bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej odbyła się 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Rytowi beatyfikacji oraz uroczystej Mszy św. przewodniczył w imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Odczytując z mandatu Ojca Świętego list apostolski, w którym Franciszek wpisał dwójkę Polaków w poczet błogosławionych, kard. Semeraro poinformował, że wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja, a wspomnienie liturgiczne bł. matki Czackiej - 19 maja.

5 czerwca – Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez abp. Kazimierza Nycza. Odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792).

W czasie obrad Sejmu postanowiono złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów.

Prace nad rzecz budowy świątyni podjęto na krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił w 1989 r. prymas Polski kard. Józef Glemp. Jest ona wotum narodu za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pontyfikat św. Jana Pawła II.

