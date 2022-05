Ochojska o Straży Granicznej: Mi to przypomina działania nazistów

Janina Ochojska od miesięcy szokuje coraz bardziej skandalicznymi wypowiedziami w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Ostatnio działaczka Polskiej Akcji Humanitarnej, która w 2019 roku została wybrana do Parlamentu Europejskiego z list wyborczych Koalicji Europejskiej, porównała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej do niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Od jej słów odcinali się nawet politycy Koalicji Obywatelskiej. – To zbyt emocjonalne słowa, nie były potrzebne. Wykorzystywane są, oczywiście, do ataku na Janinę Ochojską – mówił Grzegorz Schetyna, były lider PO.

Teraz po raz kolejny zaatakowała polskich funkcjonariuszy strzegących granic.

Ochojska: Mi to przypomina działania nazistów

Za pomocą serwisu Twitter Ochojska udostępniła informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienia Straży Granicznej o nakazaniu opuszczenia terytorium Polski przez Jemeńczyka i Irakijczyka, zatrzymanych jesienią na pograniczu polsko-białoruskim.

"Łapanki i wywózki to codzienność na granicy białorusko-polskiej. Mi to jednak przypomina działania nazistów i bolszewików. Co na to odpowiedzialni ministrowie Kamiński i Wąsik?" – napisała Ochojska.

Europoseł dodaje, że zapora postawiona na granicy nie spełnia swoich zadań, a kolejni migranci bez trudu ją omijają. "Mur budowany za 1,6 mld zł nie jest w stanie zatrzymać ludzi, którzy ratują życie swoje i swoich rodzin" – napisała.

"Za cenę budowania muru i opłacania tysięcy funkcjonariuszy służb, każde województwo otrzymałoby prawie 100 mln zł na różne potrzeby regionu! Ani mur ani służby @Straz_Graniczna nie potrafią skutecznie strzec granicy, skoro ponad 10 tys. uchodźców przeszło przez PL do D" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Nagranie Ochojskiej

W ostatnim czasie Ochojska nagrała wymowne nagranie, w którym zwraca się do szefa rządu. Europoseł wymienia w swoim filmie kolejne osoby, które miały zginąć przy polskiej granicy.

"Rajaa Hasan, 44 lata, Syryjka, matka, wypchnięta na Białoruś, gdzie zmarła. Kawar Anwar Mahmud al-Dżaf, 25 lat, Irakijczyk, sześciokrotnie wypchnięty na granicę. Zmarł. Ahmad al-Hasan, 19 lat, Syryjczyk z Homs. Utonął w Bugu. Avin Ifran Zahir, 38 lat, Irakijka. Matka pięciorga dzieci. Zmarła w szpitalu w Białymstoku po poronieniu w lesie" – mówi europoseł na nagraniu. Ochojska kończy film słowami: "Panie premierze, to jest moja odpowiedź".

