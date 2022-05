Jak PO chce obniżyć inflację? Truskolaski odpowiada

Jaki Platforma Obywatelska ma pomysł na gospodarkę po przejęciu władzy? Głos w sprawie walki z inflacją zabrał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jego zdaniem recepta na uzdrowienie gospodarki jest prosta – wystarczy odsunąć PiS od władzy.

Do nietypowej wypowiedzi doszło w mediach społecznościowych, a wywołał ją Leszek Balcerowicz. Były premier zamieścił na Twitterze wpis, w którym pytał o gospodarcze plany Platformy Obywatelskiej.

"Jakie propozycje ma PO w sprawie ograniczania inflacji?" - pytał Balcerowicz.

Na jego pytanie odpisał związany z PO prezydent Truskolaski. "Odsunąć PiS od władzy" – napisał polityk.

Inflacja w Polsce

Jak wyglądają najnowsze dane dotyczące oficjalnego poziomu inflacji w Polsce?

Otóż w kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. Była to już siódma podwyższa z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

Kiedy szczyt inflacji?

Szczytu inflacji należy spodziewać się jesienią, pod koniec III kw. – uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego zdaniem, można też oczekiwać, że jutrzejsze wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego pokażą "lekko wyższy" wskaźnik inflacji w maju niż w kwietniu br.

– Ja myślę, że końcówka III kwartału, czyli jesień, to będzie ten moment – tłumaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w RMF FM, odpowiadając na pytanie, kiedy spodziewa się szczytu inflacji.

Odnosząc się natomiast do pytania o planowane na jutro ogłoszenie wstępnych danych Głównego Urzędu Statycznego dot. wskaźnika inflacji za maj 2022r., stwierdził: "szacunki pokazywały, że będzie więcej niż w kwietniu i mamy taką górkę inflacyjną, która jest spodziewana na III kw., a później stabilizacja, więc zakładam że będzie lekko więcej".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 12,4 proc. r/r w kwietniu.

Według oczekiwań Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka osiągnie swój najwyższy poziom w tym roku w czerwcu lub lipcu.

