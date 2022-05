"W głowie mi się to nie mieści". Szefernaker o postawie Trzaskowskiego

W ubiegłą sobotę Trzaskowski odwiedził Oborniki Śląskiego, gdzie promował swoją imprezę Campus Polska Przyszłości. W swoim wystąpieniu podkreślił, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie rozwiązuje kwestii przyznania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. – Komisja Europejska zapewnia, że postawiła rządowi PiS kolejne warunki do uruchomienia środków, bardzo się z tego powodu cieszę – powiedział Rafał Trzaskowski.

Szefernaker: To w głowie nie mieści

Po tej wypowiedzi prezydent Warszawy był ostro krytykowany przez prawą stronę sceny politycznej. Do sprawy odniósł się m.in. wcieszef MSWiA Paweł Szefernaker.

– Mnie się to w głowie nie mieści, że polski polityk, który powinien chcieć aby te środki jak najszybciej do Polski dotarły, żebyśmy mogli inwestować, mogli się bogacić, żebyśmy mogli wspierać także naszą gospodarkę i żeby Polacy mogli po tym czasie pandemii zainwestować w nowe tak ważne inwestycje, polski polityk jeździ do KE i stawia czy próbuje namawiać Brukselę do tego, żeby stawiać kolejne jakieś Polsce warunki – stwierdził Paweł Szefernaker w rozmowie z TVP Info.

– Szedłem do polityki po to, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby zrobić wszystko, nawet jeżeli coś się nie udaje, to żeby zrobić wszytko, żeby Polakom żyło się lepiej, żebyśmy mogli zagwarantować jak najlepsze życie Polakom w Polsce, a nie po to, żeby im blokować te środki. Więc jestem bardzo zaskoczony tą wypowiedzią – dodaje.

Trzaskowski: Dość kłamstw i manipulacji

Do sprawy odniósł się również sam zainteresowany. Prezydent Warszawy przekonuje, że politycy PiS manipulują ws. KPO.

"Dość kłamstw i manipulacji. Za opóźnienie pieniędzy z KPO odpowiedzialny jest wyłącznie PiS. Te pieniądze muszą trafić do Polski natychmiast – ale nie do partyjnych funkcjonariuszy, a do obywateli, między innymi za pośrednictwem samorządów. Zwłaszcza teraz, w kryzysie uchodźczym" – napisał Trzaskowski.

