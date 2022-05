"Im gorzej w Polsce, tym lepiej dla opozycji'. Terlecki o działaniach przeciwników PiS

Na antenie Polskiego Radia 24 wicemarszałek Sejmu odniósł się do doniesień medialnych na temat wcześniejszych wyborów, zorganizowanie których ma rzekomo rozważać Prawo i Sprawiedliwość.

– Nie planujemy wcześniejszych wyborów, ostatnie głosowania w kluczowych sprawach pokazały, że większość jest bezpieczna, mówienie o przyśpieszonych wyborach jest nieuzasadnione – mówił Ryszard Terlecki.

Szef klubu PiS o działaniach opozycji

Polityk mówił także o promowanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego imprezie Campus Polska. Druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia ma się odbyć w dniach 26 sierpnia – 1 września.

– Nie spodziewam się żebyśmy podczas Campus Polska dowiedzieli się o czymś poważnym, poprzez poprzedniego wydarzenia nie sformułowano tam żadnego poważnego programu, to słabość opozycji od dłuższego czasu – stwierdził szef klubu PiS.

– Ofensywa Tuska w Polsce trwa od roku i nie przyniosła jakichś znaczących rezultatów poza tym, że Hołownia stracił znaczącą cześć potencjalnych wyborców, a PO odzyskała poziom poparcia w sondażach – tłumaczył dalej wicemarszałek Sejmu. Jak podkreślił następnie Terlecki, "strategia opozycji »im gorzej w Polsce, tym lepiej dla opozycji« jest kompromitująca". – Działania mające doprowadzić do tego, by pieniądze z KPO nie trafiły do kraju to występowanie przeciwko Polsce – dodał.

– KPO to program wychodzenia z kryzysu po pandemii, Ich blokowanie to rodzaj sankcji, które usiłują zastosować najsilniejsi w Brukseli, by doprowadzić do utrudnienia działania czy obalenia rządów prawicy w Polsce – podsumował Terlecki.

