Żukowska ostrzega opozycję. "Jak się wmówi ludziom..."

Jaki Platforma Obywatelska ma pomysł na gospodarkę po przejęciu władzy? Głos w sprawie walki z inflacją zabrał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jego zdaniem recepta na uzdrowienie gospodarki jest prosta – wystarczy odsunąć PiS od władzy.

Do nietypowej wypowiedzi doszło w mediach społecznościowych, a wywołał ją Leszek Balcerowicz. Były premier zamieścił na Twitterze wpis, w którym pytał o gospodarcze plany Platformy Obywatelskiej. "Jakie propozycje ma PO w sprawie ograniczania inflacji?" – pytał Balcerowicz.

Żukowska o obietnicach opozycji

Do internetowej dyskusji odniosła się posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, która zwróciła uwagę, że puste obietnice tylko osłabią opozycję.

"Uważam, że najgorsze, co może zrobić opozycja, to obiecać wyborcom rzeczy, których nie będzie w stanie dowieźć" – tłumaczy polityk.

"Jak się wmówi ludziom, że tuż po odsunięciu PiS od władzy spadnie inflacja, to po 100 dniach rządzenia zaufanie społeczne wkurzonych ludzi do rządu spadnie drastycznie" – ostrzega Żukowska.

Inflacja w Polsce

Jak wyglądają najnowsze dane dotyczące oficjalnego poziomu inflacji w Polsce?

Otóż w kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. Była to już siódma podwyższa z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

